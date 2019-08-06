Путин рассказал об изменениях в программе грантов для студентов

Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сочи сообщил, что программа грантов президента для учащихся вузов будет расширена, передает RNS.

«Принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности. Теперь ежемесячные денежные выплаты в размере 20 тыс. рублей смогут получать студенты магистратуры», — сказал Путин.

Кроме того, президент напомнил, что с этого года победители международных олимпиад и их преподаватели будут получать от государства премии.

«Кстати, уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд получат премии президента. Победители, занявшие первую ступень, — 1 млн рублей, за серебро — 500 тыс. рублей, за бронзу — 400 тыс. рублей», — сказал он.

Ранее, напомним, правительство Республики Татарстан, Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ и «Шухов Лаб» объявили второй грантовый конкурс для студентов из РТ на обучение по международной магистерской программе НИУ ВШЭ «Город и технологии: прототипирование городов будущего».

