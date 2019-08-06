Эксперты спрогнозировали рост цен на авиабилеты за границу

Стоимость международных авиабилетов вырастет с 7 августа на 2% из-за индексирования курсов валют при бронировании, ожидают эксперты сервиса путешествий «Туту.ру».

«В среду, 7 августа, международные авиабилеты подорожают на 2%», — сообщили специалисты.

В ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) курсы валют в системах бронирования составят €1 = 72,5 руб. При этом текущий курс, по которому выписываются билеты, — 71 рубль за евро.

Получается, что авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля за каждый евро). То есть на каждые €1 тыс. стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1 500 рублей.



Напомним, ранее Роспотребнадзор РФ предупредил о рисках отдыха в тропических странах.

