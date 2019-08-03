Роспотребнадзор предупредил о рисках отдыха в тропических странах
Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом.
Как отмечается на сайте ведомства, многие из заболеваний не встречаются или стали редкими в России.
«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», — отметили в Роспотребнадзоре.
Так, рекомендуется сделать прививки от таких болезней, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали в путешествиях по тропическим странам употреблять только проверенные продукты питания и воду, соблюдать правила личной и общественной гигиены и использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в целях защиты от их укусов.
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