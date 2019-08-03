Роспотребнадзор предупредил о рисках отдыха в тропических странах

Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом.

Как отмечается на сайте ведомства, многие из заболеваний не встречаются или стали редкими в России.

«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», — отметили в Роспотребнадзоре.

Так, рекомендуется сделать прививки от таких болезней, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали в путешествиях по тропическим странам употреблять только проверенные продукты питания и воду, соблюдать правила личной и общественной гигиены и использовать средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в целях защиты от их укусов.

Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде.