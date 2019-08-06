Макгрегор самый популярный боец в мире по версии Forbes, Хабиб — второй

Фото: AP Photo/John Locher

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор продолжает оставаться самым популярным бойцом по версии журнала Forbes.

По числу упоминаний в прессе и соцсетях Макгрегор входит в топ-5 спортсменов в мире. Выше ирландца располагаются лишь Криштиану Роналду, Лео Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе.

Всего у Макгрегора 159,7 млн упоминаний. Больше всего на этот показатель повлиял запуск бойцом своего бренда виски. Видеоклип с новостью о начале продаж виски набрал больше 4 млн просмотров на Youtube.

Вторым по популярности бойцом стал Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC отстает от звездного ирландца почти в полтора раза и имеет 111,1 млн упоминаний. По этому показателю он обошел таких бойцов, как Энтони Джошуа (41,6 млн), Флойд Мейвезер (31,4 млн) и Сауль Альварес (26 млн).

Напомним, ранее аналитик рассказал о секрете победы над Хабибом Нурмагомедовым.