Бывший боец UFC раскрыл секрет победы над Хабибом Нурмагомедовым

Фото: Esther Lin, MMA Fighting

Экс-боец UFC и аналитик Кенни Флориан рассказал о способах победить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Все, кто выходят драться против Хабиба, думают: «Мы должны хорошо прокачивать свою борьбу. Это то, что мы должны делать». Это не сработает. У него слишком хороший уровень борьбы. То же самое можно говорить и про борьбу Бена Аскрена.

Вы можете долго работать над своей борьбой, но за их плечами слишком большой опыт. Они всегда будут лучше тебя в борьбе. Я не говорю, что борьбу нужно игнорировать в подготовке, но я думаю, что один из лучших способов побить Хабиба — прокачивать джиу-джитсу.

И, конечно, как можно больше времени работать с ним в стойке, работать по его корпусу, чтобы замедлить. Он известен своими физическими кондициями, поэтому работа по корпусу — отличный способ замедлить Хабиба», — сказала Флориан.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место рейтинга UFC. Он уступает только Даниэлю Кормье, удерживающему пояс чемпиона UFC в тяжелом весе с 2018 года.

7 сентября в Абу-Даби россиянин будет защищать пояс в поединке с Дастином Порье.