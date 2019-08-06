Консолидация «Газпром межрегионгаза» помогла нивелировать убытки за газ от неплатежей

Фото: Максим Платонов

Консолидация деятельности по поставкам нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов помогла ООО «Газпром межрегионгаз» в 2018 году практически полностью уравнить убытки от неплатежей за газ в южных регионах России. Это следует из данных бухгалтерской отчетности компаний группы «Газпром межрегионгаз» в системе «СПАРК-Интерфакс».

В 2017 году головной «Межрегионгаз» получил 16,151 млрд рублей убытка. Тогда как сальдо финансового результата 53 региональных компаний по реализации природного газа — от «Газпром межрегионгаз Астрахани» до «Газпром межрегионгаз Ярославля» — составило минус 17,544 млрд рублей.

В 2018 году соотношение изменилось: головная компания получила символические 1,7 млрд рублей убытка (вышла почти в «ноль»). А сумма прибылей и убытков «регионгазов» выросла до 29,78 млрд рублей.

С начала 2018 года на «Газпром межрегионгаз» были переведены с ликвидируемой в настоящее время «Газпром газэнергосети» товарные потоки продуктов переработки: нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Это позволило «Газпром межрегионгазу» увеличить выручку на 35% — с 882 млрд рублей до 1,192 трлн рублей.

На этом фоне МРГ получил 15 млрд рублей прибыли от продаж по сравнению с символическими 437 млн рублей за прошлый год.

Напомним, что в январе 2019 года были задержаны Рауф Арашуков и его отец, Рауль, занимавший различные руководящие должности в «Газпроммежрегионгазе». По версии следствия,Рауль Арашуков является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

