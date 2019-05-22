Долги Северного Кавказа по новому отчету «Газпрома» за газ оказались втрое больше

На 1 января 2019 года задолженность Северо-Кавказского федерального округа за газ составила 93,9 млрд рублей, что больше на 10,4% к 1 января 2018 года. Об этом сообщил начальник департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома», Геннадий Сухов.

При этом, как отмечает «Интерфакс», предшественник Сухова Кирилл Селезнев говорил в прошлом году, что долги СКФО на 1 мая 2018 года составили 37,3 млрд рублей. Таким образом, по новому отчету задолженность выросла в три раза.

Ранее в январе районный суд Грозного обязал «Газпром» списать с жителей Чечни долги на 9 млрд рублей. Суд постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности». Однако Верховный суд Чечниотменил это решение.