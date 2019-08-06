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Прокуратура попросила суд лишить родительских прав участников митинга 27 июля

13:35, 06.08.2019 4
Прокуратура попросила суд лишить родительских прав участников митинга 27 июля
Фото: youtube.com / скриншот

Прокуратура Москвы посчитала необходимым лишить родительских прав семейную пару, взявшую с собой на митинг 27 июля годовалого ребенка. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим заявлением.

«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве убеждены, что поход на митинг с ребенком был его эксплуатацией и злоупотреблением родительским правами в ущерб интересам сына.

«Кроме того, в отношении иных лиц, принимавших участие в указанных несанкционированных массовых публичных мероприятиях с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних, проводятся проверки», — заключили в прокуратуре.

Напомним, что в субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная акция против действий Мосгоризбиркома. Протестующие убеждены в намеренном отказе от регистрации ряда кандидатов в Мосгордуму. В акции приняли участие не менее 3,5 тысячи человек. Полиция отчиталась о задержании более 1 тысячи.

Общество
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Эта просьба прокуратуры - просто треш!
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  • Анонимно 14:05
    Допустим, принято решение построить опасное производство (диоксиновую печь) в пятистах метрах от Вашего дома.

    Вы решили пойти на митинг и выразить свое недовольство, ведь планируют отравить Вашего ребенка.

    Одного дома ребенка оставить нельзя, он маленький. Не пойти тоже нельзя, диоксиновые выбросы - причина онкологии, в т.ч. и у детей.

    А пойдешь на митинг с ребенком - ты эксплуататор ребенка.

    Ловко придумали.
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  • Анонимно 14:07
    Призвать к ответу всех, кто угрожает отбирать детей у родителей. Если, конечно, мы за охрану и развитие института семьи в стране. Хотя, оглядываясь на историю последних 100 лет, такое в нашей стране вовсе не удивительно, а Закономерно.
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  • Анонимно 14:10
    Бредовая бредятина! Делом займись, прокуратура! Зри в корень!
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