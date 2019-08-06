Прокуратура попросила суд лишить родительских прав участников митинга 27 июля

Прокуратура Москвы посчитала необходимым лишить родительских прав семейную пару, взявшую с собой на митинг 27 июля годовалого ребенка. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим заявлением.

«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве убеждены, что поход на митинг с ребенком был его эксплуатацией и злоупотреблением родительским правами в ущерб интересам сына.

«Кроме того, в отношении иных лиц, принимавших участие в указанных несанкционированных массовых публичных мероприятиях с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних, проводятся проверки», — заключили в прокуратуре.

Напомним, что в субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная акция против действий Мосгоризбиркома. Протестующие убеждены в намеренном отказе от регистрации ряда кандидатов в Мосгордуму. В акции приняли участие не менее 3,5 тысячи человек. Полиция отчиталась о задержании более 1 тысячи.