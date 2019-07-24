Нурмагомедов поднялся на вторую строчку общего рейтинга UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) для бойцов вне зависимости от весовой категории.

Как следует из информации на сайте UFC, Нурмагомедов опередил действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонса. Лидером рейтинга остался его соотечественник Даниэль Кормье, удерживающий пояс чемпиона UFC среди тяжеловесов с 2018 года.

Отметим также, что будущий соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье занимает восьмое место.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выбыл из десятки лучших бойцов (11-е место).

Ранее Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. По словам его менеджера Али Абдель-Азиза, после подписания документа Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом организации.

