Главу АТИ исполкома Челнов отправили под домашний арест

Под домашний арест до 1 октября отправлен начальник управления административно-технической инспекции исполкома Набережных Челнов Айрат Насыбуллин. Такое решение сегодня по ходатайству Следкома вынес городской суд.



На заседании суда Насыбуллин косвенно признал вину и просил учесть его опыт и желание работать на благо города. «У меня нет злого умысла никакого. Я не знаю, как это все произошло, никак понять это не могу. Ни на кого не обижаюсь. Видимо, это судьба какая-то», — цитирует Сhelny-biz чиновника.



Ранее Насыбуллин был задержан в качестве подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников «Реального времени», ему инкриминируют попытку повлиять на бизнес-конфликт с помощью штрафных санкций в интересах своего родственника.