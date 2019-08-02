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В Челнах задержан начальник АТИ исполкома

09:25, 02.08.2019
В Челнах задержан начальник АТИ исполкома
Фото: "Реальное время"

Начальника управления административно-технической инспекции исполкома Набережных Челнов подозревают в незаконном привлечении организации к административной ответственности. Как утверждают источники «Реального времени», вчера Айрат Насыбуллин был задержан.

Уголовное дело расследуется по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

В Следкоме по РТ комментарии по нему не дают.

Насыбуллину — 62 года. Уроженец Бавлов, выпускник Казанского мединститута им. Курашова по специальности «санитарный врач», имеет звания кандидата медицинских наук и заслуженного эколога РТ.

Работал врачом в Набережночелнинской санэпидстанции, был главврачом СЭС Автозаводского района, затем председателем Набережночелнинского регионального комитета по охране природы и начальником Прикамской инспекции Минприроды РТ. В нынешней должности — с 2013 года.

ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан
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