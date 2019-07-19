Дорожники Казани меняют заборы на проспекте Универсиады

На этой неделе в Казани на проспекте Универсиады дорожники стали срезать ограждения, установленные вдоль дороги. В мэрии «Реальному времени» ответили, что на этих участках планируется замена заборов.

Пресс-служба исполкома подчеркнула, что ограждения устанавливаются в соответствии с требованиями безопасности. Ими оборудуются «места концентрации ДТП».

«Так, с начала текущего года произошло 33 наезда на пешеходов из-за того, что они переходили дорогу в неположенном месте, погибли два человека, пострадавших — 31», — отметили в горадминистрации.

ГИБДД штрафует владельцев дорог, если магистрали обустроены несоответствующим образом. Заказчиком дорожных работ является ГКУ «Главтатдортранс» при республиканском Минтрансе.

Напомним, в начале июля в соцсетях поднялась очередная волна возмущений установкой заборов вдоль казанских дорог. Гнев горожан вызвал демонтаж конструкций на ул. Бутлерова и замена их другими и на других участках в центре Казани.