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Лидер сборной России по шорт-треку Елистратов готовится к сезону с командой Венгрии

08:25, 06.08.2019
Лидер сборной России по шорт-треку Елистратов готовится к сезону с командой Венгрии
Фото: mmpsrb.ru

Лидер сборной России по шорт-треку Семен Елистратов готовится к новому сезону вместе со сборной Венгрии. Об этом сообщил президент Российского союза конькобежцев Алексей Кравцов.

«Семен проходит подготовку с командой Венгрии. Решение принималось совместно с тренерским штабом нашей сборной. Семен — спортсмен высокого уровня, и для того, чтобы развиваться дальше, ему нужны сильные спарринг-партнеры», — сказал Кравцов.

Напомним, Семен Елистратов — уроженец Башкортостана. Спортсмен является самым титулованным действующим шорт-трекистом России на данный момент.

СпортОбщество Башкортостан
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