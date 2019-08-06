Лидер сборной России по шорт-треку Елистратов готовится к сезону с командой Венгрии

Лидер сборной России по шорт-треку Семен Елистратов готовится к новому сезону вместе со сборной Венгрии. Об этом сообщил президент Российского союза конькобежцев Алексей Кравцов.

«Семен проходит подготовку с командой Венгрии. Решение принималось совместно с тренерским штабом нашей сборной. Семен — спортсмен высокого уровня, и для того, чтобы развиваться дальше, ему нужны сильные спарринг-партнеры», — сказал Кравцов.

Напомним, Семен Елистратов — уроженец Башкортостана. Спортсмен является самым титулованным действующим шорт-трекистом России на данный момент.