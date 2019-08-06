Во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года

Телеканалы все чаще теряют рекламу. Во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года. Так, в июне убытки рекламного рынка стали больше на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как отмечала Ассоциация коммуникационных агентств России, в I квартале рекламодатели сократили расходы на продвижение в эфире на 6% до 41,5–42 млрд руб.В прошлом году ТВ передало статус самого доходного медиа в России интернету, сообщают «Ведомости».

По словам бывшего гендиректора НРА (Национального рекламного альянса) Сергея Васильева, рекламодатели вкладывают бюджеты из телевидения в контекстную рекламу в интернет и продвижение на местах продаж.

Также на такие показатели влияет снижение просмотра телевизора, а вместе с тем, увеличение популярности интернета. В день в глобальную сеть заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, телевизор же смотрит в среднем 70,4% горожан.

Ранее сообщалось, что Национальный рекламный альянс (НРА) в третий раз за два с половиной года сменит генерального директора. Из-за кризисной ситуации на рынке ТВ-рекламы, альянс уходил в минус.

