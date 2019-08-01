Национальный рекламный альянс в третий раз сменит гендиректора за два с половиной года

Национальный рекламный альянс (НРА) в третий раз за два с половиной года сменит генерального директора. На место Эдуарда Райкина придет Алексей Толстоган. Он отвечает за продажу спонсорства и спецпроектов на каналах Национальной медиагруппы (НМГ) и связанной с ней «СТС Медиа», сообщают источники «Ведомостей».

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Компания помогла объединить пять крупнейших телехолдингов (Первый канал, ВГТРК, «Газпром-медиа», НМГ и «СТС Медиа») с помощью продаж. Но теперь интернет обгоняет телевидение по рекламным доходам.

Райкин управляет компанией-продавцом на рекламном рынке с прошлого ноября. Кризисная ситуация на рынке телевизионной рекламы не улучшилась, в связи с чем альянс уходил в минус.

Поэтому на должность гендиректора придет Алексей Толстоган, который пока работает в «СТС Медиа» больше 13 лет, с 2006 г. возглавляет «Эверст-С». Это рекламное совместного предприятия «СТС Медиа» и НМГ.

Ранее аналитики оценили потери рынка рекламы от фейковых аккаунтов в $1,3.