СМИ: российским чиновникам попросили поднять командировочные, чтобы «не снижать уровня их жизни»

Представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с просьбой увеличить суточные в командировках для чиновников.

На данный момент сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина отметила, что сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Инициировал обращение о повышении командировочных профсоюз работников госучреждений, пишут «Известия».



«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды, — сказал председатель организации Николай Водянов.

Ранее Transparency International Россия выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров за 2016—2017 годы потратили на проживание во время командировок в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей.