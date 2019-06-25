Исследование: Минпромторг и его глава Мантуров за два года потратили на зарубежные отели почти 20 млн рублей

Автономная некоммерческая организация Transparency International Россия выяснила, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров за 2016—2017 годы потратили на проживание в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн рублей. Исследование размещено на официальном портале организации.

Например, в ноябре 2016 года в Шанхае министр жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1 млн 388 тыс. рублей в сутки, а некоторые из его подчиненных — в другом отеле, в стандартных номерах за 9500 рублей. Авторы исследования подчеркивают, что понять, сколько денег тратят разные органы власти на командировки, крайне сложно.

