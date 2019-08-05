Эксперт назвала продукты от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, какие продукты помогают избавиться от дневной сонливости.

По ее словам, энергетический спад у людей возникает около 15—16 часов из-за избытка принимаемой пищи. Чтобы взбодриться люди должны потреблять не более 200—300 граммов овощей, круп и орехов, богатых белком и клетчаткой, пишет «Вечерняя Москва».

Также для восстановления сил можно выпить стакан чая или кофе.

Ранее ученые обнаружили опасность возникновения рака из-за употребления кофе и чая.