Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт назвала продукты от сонливости

23:53, 05.08.2019
Эксперт назвала продукты от сонливости
Фото: pixabay.com

Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, какие продукты помогают избавиться от дневной сонливости.

По ее словам, энергетический спад у людей возникает около 15—16 часов из-за избытка принимаемой пищи. Чтобы взбодриться люди должны потреблять не более 200—300 граммов овощей, круп и орехов, богатых белком и клетчаткой, пишет «Вечерняя Москва».

Также для восстановления сил можно выпить стакан чая или кофе.

Ранее ученые обнаружили опасность возникновения рака из-за употребления кофе и чая.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров