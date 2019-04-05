Ученые обнаружили опасность возникновения рака из-за употребления кофе и чая

Специалисты из разных стран выявили связь между употреблением кофе или чая и возникновением рака легких.

Ученые исследовали медицинские данные более миллиона жителей Азии и США в течение 8 лет. Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41% увеличивался риск развития рака легких. У любителей чая, выпивающих две чашки и более в день, риск составил 37%, передает портал LiveScience.

Подчеркивается, что расовая принадлежность и возраст не играли никакой роли.

Одной из причин развития онкологии является обжарки кофейных зерен. В случае с чаем причину ученые не смогли установить.

Напомним, ранее ученые заявили о новом способе лечения рака груди.