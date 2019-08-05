Скончался автор песен «Снег кружится» и «Аты-баты, шли солдаты» Сергей Березин

Фото: скриншот

Умер руководитель ВИА «Пламя», композитор, народный артист России Сергей Березин. Ему был 81 год.

«Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом», — написала в Instagram поэт Лариса Рубальская.

Причина смерти и дата прощания неизвестны.

Березин работал в ансамбле «Самоцветы», затем основал группу «Пламя». Является композитором таких известных песен, как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Я из Вологды, а ты из Костромы», «Аты-баты, шли солдаты».