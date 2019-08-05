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Для тушения пожара на военном складе в Красноярском крае привлекут роботов

20:24, 05.08.2019
Для тушения пожара на военном складе в Красноярском крае привлекут роботов
Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны России подключило два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14" к тушению возгорания на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Красноярском крае.

Также для переброски в район, где произошел инцидент, готовятся еще два специализированных роботехнических комплекса. На месте происшествия уже находятся беспилотники, которые займутся мониторингом обстановки, пишет РБК.

Напомним, что сегодня в Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами. Сейчас в близлежащих населенных пунктах эвакуируют людей — почти тысячу человек. Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находятся свыше 40 тысяч снарядов.

Происшествия
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