Соцсети: этой ночью в Казани затопило несколько улиц

Ночью в Казани прошел сильный ливень, и несколько улиц оказались затоплены, следует из сообщений в соцсетях. Большинство сообщений относятся к улице Дементьева в Авиастроительном районе.

На кадрах с этой улицы видно, как вода доходит до заборов и шлагбаумов.

Кроме того, жители ЖК «Царево Village» опубликовали фотографию с парковки комплекса. На ней видно, как вода доходит до дверей припаркованных там автомобилей. В комментариях к постам горожане обсуждают работу ливневой канализации в городе.

Напомним, что накануне, 27 июля, синоптики ожидали грозу. В свою очередь, к концу выходных прогнозируется резкое похолодание.