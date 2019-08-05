Новичок «Нефтехимика» Мерфи бросил вызов Панарину

Новичок «Нефтехимика» Райан Мерфи и его пес по кличке Луна бросили вызов нападающему сборной России и команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину и его собаке Рыжему.

Собака Панарина является постоянным героем его постов в соцсетях. В прошедшем сезоне Рыжий получил приз от болельщиков в номинации «Лучший пес НХЛ».

Райан Мерфи перешел в «Нефтехимик» нынешним летом. В прошлом сезоне защитник, выбранный в первом раунде драфта НХЛ, выступал за «Нью-Джерси».