«Рубин» извинился перед болельщиками за плохую организацию матча с ЦСКА

Казанский «Рубин» принес официальные извинения болельщикам за плохую организацию матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1).

«Матч «Рубин» — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы на Центральном стадионе, побив показатели, установленные еще в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.



Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны клуб проводит работу с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.



После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче «Рубин» — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.



Также на матче «Рубин» — ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность.



ФК «Рубин» приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

Матч «Рубин» — ЦСКА стал для казанского клуба первым поражением в сезоне: встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на свой счет записал нападающий гостей Федор Чалов.



Напомним, вчера в соцсетях появилось видео, как фанаты ЦСКА незадолго до матча с «Рубином» устроили дебош в центре Казани.