В Польше задержано 20 чеченцев, устроивших потасовку с футбольными фанатами
Около 20 граждан России чеченского происхождения были задержаны полицией после потасовки с участием футбольных фанатов.
Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров в Кракове. Болельщики местного футбольного клуба «Краковия» подрались с россиянами из-за их нелегальной торговли сигаретами и другими товарами.
У задержанных были обнаружены ножи, оружие и наркотики. При этом полиция провела задержание без применения силы к нарушителям. Сейчас проходят обыски в квартирах участников потасовки.СпортПроисшествия
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