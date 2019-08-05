В Польше задержано 20 чеченцев, устроивших потасовку с футбольными фанатами

Фото: Jacek Skóra / RMF FM

Около 20 граждан России чеченского происхождения были задержаны полицией после потасовки с участием футбольных фанатов.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров в Кракове. Болельщики местного футбольного клуба «Краковия» подрались с россиянами из-за их нелегальной торговли сигаретами и другими товарами.

У задержанных были обнаружены ножи, оружие и наркотики. При этом полиция провела задержание без применения силы к нарушителям. Сейчас проходят обыски в квартирах участников потасовки.