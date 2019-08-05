Владимир Тарасенко: «Не могу смотреть матчи КХЛ из Америки. Видео недоступно, типа страна неправильная»

Нападающий «Сент-Луиса» и сборной России по хоккею Владимир Тарасенко заявил о проблемах с просмотрами матчей КХЛ из Америки.

— Как плотно вы следите за «Сибирью»?

— По ходу регулярки и в плей-офф Кубка Гагарина я хотел даже в инстаграме написать. Но не стал, потому что не знаю, с чем это связано. И не хотел выглядеть глупо.

Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? «В вашей стране это видео недоступно». Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует.

Мы с Ваней Барбашевым сидели в раздевалке «Сент-Луиса», было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная.

— Это связано с правообладанием. Используйте пиратские сайты.

— Там на левых ссылках регистрироваться надо. Я никого не обвиняю. Но это очень любопытная ситуация! Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь.

Я редко кому даю большие интервью. Пользуясь случаем, хотел спросить. Может, я что-то делаю неправильно? Как это работает?

— Мы зададим этот вопрос КХЛ. Может, есть секретный код. Вам его отправят, и вы сможете смотреть.

— Было бы здорово! Хочу смотреть хоккей КХЛ, у меня бывает на это свободное время. Матчи иногда очень интересные. Не собираюсь оценивать уровень хоккея, как любят делать эксперты. Я не играю в России и думаю, что не вправе судить законы, качество, организацию. Меня там нет. Что я буду просто так говорить свое мнение, не зная ситуации? — сказал Тарасенко.