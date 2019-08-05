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Самый результативный защитник в истории КХЛ завершил карьеру

15:15, 05.08.2019
Самый результативный защитник в истории КХЛ завершил карьеру
Фото: shaiba.kz

Бывший защитник «Барыса» и СКА Кевин Дэллман объявил о завершении игровой карьеры.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Так много людей, которых хотелось бы поблагодарить. Хотел бы сказать спасибо жене и детям. С их помощью моя жизнь становится легче. Я люблю их больше всего на свете. Благодарю родителей за тяжелый труд. «Барыс» навсегда! Хотел бы поблагодарить команду за щедрость, буду скучать по ней. Надеюсь, что когда-нибудь снова встречусь с ребятами, и мы весело проведем время. В Казахстане лучшие фанаты, без их поддержки было бы тяжело регулярно показывать хоккей высокого уровня. В целом в клубе была великолепная организация. Мне тяжело прощаться, но я к этому готов. Теперь у меня есть возможность уделять больше времени семье. Я вас всех люблю!» — написал Дэллман в своем аккаунте «Инстаграм».

38-летний хоккеист провел в КХЛ 11 сезонов. За это время Дэллман выступал за казахстанский «Барыс» (9 лет) и петербургский СКА (2 года).

Дэллман является самым результативным защитников в истории КХЛ. На его счету 142 шайбы и 289 результативных передач в 620 матчах.

СпортХоккейОбщество
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