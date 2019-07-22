Пьяный татарстанец забил и закопал в навозе работника из Башкирии

Фото: «Реальное время»

8 лет колонии строгого режима за смерть 56-летнего рабочего-скотника из Башкортостана получил по приговору 44-летний Винер Сараев из Бавлинского района РТ. Как сообщает Следком по РТ, он осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Следствием и судом установлено, что летом 2017 года в селе Татарский Кандыз Бавлинского района произошел конфликт между пьяными — Сараевым и скотником с фермы сожительницы Сараева. Сцепились из-за того, что работник обругал женщину. Сожитель последней связал обидчика ремнем и избил его до смерти, а когда стемнело, вместе с падчерицей и ее мужем тело спрятали в одеяло и закопали в 1,5 км от села Татарский Кандыз в навозной куче.

В ходе расследования уголовного дела проводили молекулярно-генетическую, комплексную психолого-психиатрическую и иные экспертизы. Они, а также свидетель преступления помогли доказать причастность подозреваемого к смерти человека. Сам Сараев вину отрицал.

Ранее в Казани арестовали подозреваемого в заказе убийства гендиректора «Водоканала», застреленного 15 лет назад.