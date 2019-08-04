В Гидрометцентре предупредили о риске новых пожаров в Сибири

В Гидрометцентре предупредили о риске новых пожаров в Сибири. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что пожароопасная ситуация сохранится в регионах Сибири в ближайшие дни, температура на этой территории остается на несколько градусов выше нормы.

Вильфанд уточнил, что в горных районах на севере Иркутской области идут дожди — пожары в них идут на спад. Вместе с тем, в этой области возникает угроза схода селей, передает ТАСС.



Напомним, сегодня стало известно, что за последние сутки площадь лесных пожаров в России уменьшилась на 171 га. Ранее в РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели.