В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре

Сегодня вечером в Башкирии ожидается усиление ветра. Его скорость достигнет 17—22 м/с.

По данным Башгидромета, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дожди, местами небольшие, по северо-западу до сильных, днем местами небольшой дождь, по северу до умеренного. В отдельных районах гроза, передает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

В МЧС напомнили об опасности деревьев и рекламных щитов. Спасатели рекомендуют находиться в помещениях и ограничить выход на улицу.

Напомним, что 28 июля сильный ветер сорвал в Красноусольском часть крыши ЦРБ.