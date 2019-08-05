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В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре

14:02, 05.08.2019
В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре
Фото: wikipedia.org / A.Savin

Сегодня вечером в Башкирии ожидается усиление ветра. Его скорость достигнет 17—22 м/с.

По данным Башгидромета, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дожди, местами небольшие, по северо-западу до сильных, днем местами небольшой дождь, по северу до умеренного. В отдельных районах гроза, передает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

В МЧС напомнили об опасности деревьев и рекламных щитов. Спасатели рекомендуют находиться в помещениях и ограничить выход на улицу.

Напомним, что 28 июля сильный ветер сорвал в Красноусольском часть крыши ЦРБ.

Общество Башкортостан
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