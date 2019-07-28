В Башкирии сильный ветер сорвал крышу ЦРБ
В главке МЧС по Башкирии рассказали о последствиях сильного ветра в республике. В Красноусльском ураганные порывы сорвали часть кровли центральной районной больницы.
По данным спасателей, участок на котором сорвана крыша по площади составляет 50 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.
Эвакуация больных не производилась. Поврежденный участок кровли находился над местом, где нет пациентов.
Отмечается, что крыша не протекает. Кроме спасателей на место прибыли представители администрации.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым