В Башкирии сильный ветер сорвал крышу ЦРБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

В главке МЧС по Башкирии рассказали о последствиях сильного ветра в республике. В Красноусльском ураганные порывы сорвали часть кровли центральной районной больницы.

По данным спасателей, участок на котором сорвана крыша по площади составляет 50 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

Эвакуация больных не производилась. Поврежденный участок кровли находился над местом, где нет пациентов.

Отмечается, что крыша не протекает. Кроме спасателей на место прибыли представители администрации.