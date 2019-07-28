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Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу ЦРБ

17:23, 28.07.2019
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу ЦРБ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

В главке МЧС по Башкирии рассказали о последствиях сильного ветра в республике. В Красноусльском ураганные порывы сорвали часть кровли центральной районной больницы.

По данным спасателей, участок на котором сорвана крыша по площади составляет 50 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

Эвакуация больных не производилась. Поврежденный участок кровли находился над местом, где нет пациентов.

Отмечается, что крыша не протекает. Кроме спасателей на место прибыли представители администрации.

Происшествия Башкортостан
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