Рябков: вина за прекращение ДРСМД лежит на США

Россия сделала максимум возможного для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А вина за прекращение существования ДРСМД лежит на Вашингтоне. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Вина за это [прекращение существование ДРСМД] целиком и полностью [лежит] на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение», — отметил министр.

По словам дипломата, решение США ликвидировать договор нанесло тяжелый удар по создававшейся десятилетиями системе контроля над вооружениями. «Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стабильности», — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что действие ключевого договора о ядерном оружии официально прекратилось по инициативе США.

