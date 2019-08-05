Данные около 70 тыс. клиентов «Бинбанка» выставили на продажу за 5 рублей за строку

Данные 70 тыс клиентов «Бинбанка» продаются в интернете по цене примерно 5 рублей за строку. Весной в компании уже происходила утечка данных людей, которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir.

Как сообщила служба DeviceLock, уязвимость закрыли, но данные уже успели попасть в третьи руки. База, которая продается сейчас, создана на основе той уязвимости, которая позволяет методом подбора получить данные, контакты, адрес проживания клиентов банка, пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, проблема в том, что данные тысячи клиентов уходят в Сеть, что Банк России оказывает недостаточное внимание информационной безопасности санируемых банков.

Ранее сообщалось, что замдиректора банка в Брянске заподозрили в хищении 10 млн рублей со счета клиента. Сейчас в отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств.

