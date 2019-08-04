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Замдиректора банка в Брянске заподозрили в хищении 10 млн рублей со счета клиента

14:20, 04.08.2019
Замдиректора банка в Брянске заподозрили в хищении 10 млн рублей со счета клиента
Фото: pixabay.com

Заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков Брянска подозревается в хищении 10 млн рублей со счета клиента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Название банка в сообщении не приводится.

По материалам следствия, злоумышленница при заключении договора ввела клиента в заблуждение и получила доступ к его лицевому счету, с которого впоследствии вывела более 10 млн рублей. Сейчас в отношении нее возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Подозреваемая находится под стражей.

Напомним, на минувшей неделе кассир банка «Открытие» в Казани призналась в хищении 220 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

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