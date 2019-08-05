Общественный транспорт Казани в Курбан-байрам начнет работать с 3.00

11 августа, в день празднования Курбан-байрама, общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети, начнет свою работу с 3.00.

Праздничный намаз в казанских мечетях начнется в 4.00. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных. Он будет проходить в течение трех дней с 11 по 13 августа на 16 площадках.

Ранее сообщалось о том, что в дни празднования Курбан-байрама в Уфе 11, 12 и 13 августа запустят дополнительные маршруты общественного транспорта.

Также «Реальное время» публиковало материал о том, как будет проходить главный мусульманский праздник в Татарстане, Башкирии и других национальных регионах нашей страны.