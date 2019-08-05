Экс-игрок «Рубина» Кристиан Нобоа перейдет в «Сочи»

Футболист «Зенита» Кристиан Нобоа в ближайшее время может стать игроком «Сочи» — сообщает портал «Metaratings».

По информации источника, представители клубов смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего полузащитника. Сам Нобоа уже согласовал свой контракт с «Сочи» и вскоре присоединится к сочинской команде.

Эквадорский хавбек Кристиан Нобоа почти 5 лет играл за казанский «Рубин». В последний раз футболист выступал за казанцев в 2018 году. Нобоа станет уже седьмым игроком «Сочи», который недавно выступал за «Рубин».

Напомним, что в 2018 году в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с эквадорском полузащитником.