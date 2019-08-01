Ситуация с закупками главного лекарства для пациентов с ВИЧ приблизилась к критической

Ситуация с закупками главного лекарства для пациентов с ВИЧ приблизилась к критической. В середине июля из-за низких цен поставщики в третий раз не вышли на аукционы по закупке «Ламивудина».

Трижды несостоявшиеся закупки «Ламивудина» для лечения ВИЧ-инфицированных ставят под угрозу схемы лечения большинства пациентов. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — «Ламивудин«. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — сказал Покровский.

Остатки препарата перераспределили между регионами. В Минздраве России сообщили, что субъекты РФ, где есть дефицит лекарства, обеспечены в объеме 1—2 месячной потребности до заключения государственных контрактов на его поставку.

Напомним, что на конец 2018 года численность живущих с ВИЧ россиян официально превысила миллион человек.

