«Свита Холл» может расшириться новым торговым центром

К земельному участку под торговым центром «Свита Холл» добавят еще один участок. При этом у присоединяемой территории изменился вид разрешенного использования: с паркинга на торговый центр. Об этом стало известно из последнего сборника документов, опубликованного на сайте исполкома Казани.



Присоединение участка с кадастровым номером 16:50:010217:13, который будет пристроем к ТЦ «Свита Холл» или новым комплексом, указано в постановлении об утверждении проекта межевания территории по улице Баумана. Этот проект готовился на основании заявления собственника ТЦ «Свита Холл» — компании ООО «Велес».

На данный момент администрация молла не дала уточняющего ответа на вопрос, будет ли на данном участке земли пристрой комплекса или новый торговый центр.

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