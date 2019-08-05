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«Свита Холл» может расшириться новым торговым центром

07:28, 05.08.2019
«Свита Холл» может расшириться новым торговым центром
Фото: realnoevremya.ru

К земельному участку под торговым центром «Свита Холл» добавят еще один участок. При этом у присоединяемой территории изменился вид разрешенного использования: с паркинга на торговый центр. Об этом стало известно из последнего сборника документов, опубликованного на сайте исполкома Казани.

Присоединение участка с кадастровым номером 16:50:010217:13, который будет пристроем к ТЦ «Свита Холл» или новым комплексом, указано в постановлении об утверждении проекта межевания территории по улице Баумана. Этот проект готовился на основании заявления собственника ТЦ «Свита Холл» — компании ООО «Велес».

На данный момент администрация молла не дала уточняющего ответа на вопрос, будет ли на данном участке земли пристрой комплекса или новый торговый центр.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени»

Ранее сообщалось, что у озера Кабан может появиться офисный центр.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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