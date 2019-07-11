«СпектрПодряд» может построить офисный центр у озера Кабан

Мэрия Казани объявила общественные обсуждения по проекту межевания земельного участка на улице Хади Такташа. ООО «СпектрПодряд» просит образовать участок у озера Кабан с разрешенным видом использования: «Административные офисы».

Земельный участок площадью более 20 тысяч кв. м должен быть образован объединением частной земли и участка, находящегося в госсобственности, следует из проекта постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

«Проектом межевания устраняется вклинивание», — указано в документе.