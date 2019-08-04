Ника Кипиани: «Болельщики видят, что мы отдаем все силы на поле, и потому идут на стадион»

Фото: ФК «Рубин»

Нападающий «Рубина» Ника Кипиани, дебютировавший в матче против ЦСКА (0:1), поделился мыслями о своей игре, а также об игре своей команды в целом. Также грузинский футболист отметил хорошую посещаемость матчей казанской команды.

— Оцениваю свою игру нормально. Не хорошо и не плохо. Потому что это первая игра и я некомфортно себя чувствовал. Но я думаю, что с каждой игрой будет все лучше и лучше.

Это же касается и команды. Если команда проигрывает — значит, нельзя сказать, что команда сыграла хорошо, значит, мы допускали ошибки.

— Не давило на старте матча, что стадион был практически полон?

— Почему это должно давить? Мы своими предыдущими играми «пригласили» болельщиков, чтобы они пришли поболеть за нас. Они видят, что мы отдаем все силы в каждой игре, и они отвечают взаимностью — приходят на стадион и болеют за нас.



— Во втором тайме у «Рубина» было много моментов, но не удалось забить?

— Не знаю, чего не хватило. Мы сейчас с партнерами обсуждали, разбирали. Наверное, удачи не хватило, — цитирует Кипиани корреспондент «Реального времени».



Следующую игру казанцы проведут против ФК «Краснодар» в гостях.