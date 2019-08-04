Олег Данченко: «Мы отдавали все силы, шли вперед, вы сами все видели. Мы заслужили хотя бы ничью»

Фото: ФК "Рубин"

Защитник казанского «Рубина» Олег Данченко после домашнего матча против ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что казанцы до самого конца старались сравнять счет и заслужили очки.

— Что получилось и что не получилось в этой игре?

— Получилась хорошая, качественная игра, — передает слова Данченко корреспондент «Реального времени» с Центрального стадиона. — К сожалению, пропустили необязательный гол. Все сами все видели, что мы шли всеми силами вперед, пытались забить, но не удалось. В середине первого тайма остановились, стали закрываться. Хотя во втором тайме мы атаковали, старались показывать хороший футбол. Двигались, как одна команда, хотели победить.

— Как оцените атмосферу на стадионе?

— Атмосфера была шикарной. Спасибо болельщикам, которые пришли, несмотря на дождь. Они молодцы — поддерживают нас и гонят вперед, — цитирует Данченко корреспондент «Реального времени».

После четырех туров «Рубин» опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. Следующую игру казанцы проведут в Краснодаре против одноименного клуба.