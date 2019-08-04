«Нижний Новгород» может уволить Черышева. На замену рассматривают Евдокимова

Фото: Тимур Рахматуллин / "Реальное время"

«Нижний Новгород» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Дмитрия Черышева за неудачный старт клуба в нынешнем сезоне. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат».

Подопечные Черышева в шести матчах стартового отрезка сезона потерпели 3 поражения и занимают 15-е место в турнирной таблице.

В случае увольнения, «Нижний Новгород» рассмотрит на пост главного тренера кандидатуру Роберта Евдокимова.

Напомним, что Черышев пришел в клуб летом 2018 года. Под его руководством «Нижний Новгород» занял четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ в сезоне 2018/19 годов, но в переходных матчах не сумел переиграть «Крылья Советов». В декабре Черышев стал обладателем знаковой для Нижнего Новгорода премии «Пробуждение».