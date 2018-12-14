Дмитрий Черышев получил премию «Пробуждение»

В Нижнем Новгороде состоялось вручение премии «Пробуждение», сообщает пресс-служба одноименного футбольного клуба. Ее обладателем в одной из номинаций стал главный тренер нижегородцев Дмитрий Черышев.

Премия «Пробуждение» — одно из знаковых и обсуждаемых событий Нижнего Новгорода. В течение года претенденты на получение награды «пробуждают» Нижний, совершая прорывы, большие и малые подвиги или нетривиальные поступки. В 2018 году «пробуждающие будильники» (символ премии) были вручены уже в седьмой раз.

— Очень приятно было побывать на таком значимом для города мероприятии. Вдвойне приятно было получить приз в одной из номинаций. От всей души благодарю организаторов премии «Пробуждение». Когда отмечают твой труд, хочется работать с удвоенной энергией и вдохновлять нашу футбольную команду на новые успехи, — поделился впечатлениями Дмитрий Черышев.

