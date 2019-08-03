В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели

Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнут естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом «Технологии спутникового мониторинга» Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.

Ученый назвал ситуацию с пожарами в Сибири «тяжелой», но добавил, что в предыдущие несколько лет площадь горения была больше. Однако в 2019 году погодные условия способствовали перемещению дыма от пожаров на запад, а не на северо-восток. Это привело к тому, что дым накрыл крупные города в Сибири и европейской части континента.

При этом эксперт отметил, что 95% пожаров в России происходят по вине человека, а не природных факторов, передает «РИА Новости».

Напомним, что по оценке экспертов из РАН, сибирским лесам может понадобиться до ста лет, чтобы восстановиться после пожаров. Кроме того, недавно Счетная палата РФ назвала сумму ущерба, причиненного лесными пожарами в Сибири.

