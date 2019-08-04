В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га

За последние сутки площадь лесных пожаров в России уменьшилась на 171 га — с 3,107 до 2,935 млн га.

На данный момент ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га. Из общей площади пожаров активно тушат территорию размером 131 947 га. Там зафиксировали 174 лесных пожаров, из которых 74 в Красноярском крае, 63 в Иркутской области и еще 15 в Якутии, сообщает «Авиалесохрана».

Ранее в РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели.

Из-за пожаров режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, а также в нескольких районах Бурятии и Якутии.