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СМИ: принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

02:32, 05.08.2019
СМИ: принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Фото: ru.wikipedia.org/ Dan Marsh

Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.

В сообщениях отмечается, что принц Чарльз в июне уже приезжал на съемочную площадку, где лично встретился с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Также источники говорят, что если принц Чарльз откажется, то продюсеры могут обратить свое внимание на принца Гарри и принца Уильяма.

ТАСС добавляет, что принц Чарльз может стать вторым представителем королевской семьи, который снимется в истории о Джеймсе Бонде, хотя первый случай все же не был полнометражным фильмом. В 2012 году королева Елизавета II вместе с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда снялась в ролике для лондонской Олимпиады.

В июле также стало известно, что роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит темнокожая актриса Лашана Линч.

ОбществоКультура
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