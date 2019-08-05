СМИ: принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники.

В сообщениях отмечается, что принц Чарльз в июне уже приезжал на съемочную площадку, где лично встретился с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Также источники говорят, что если принц Чарльз откажется, то продюсеры могут обратить свое внимание на принца Гарри и принца Уильяма.

ТАСС добавляет, что принц Чарльз может стать вторым представителем королевской семьи, который снимется в истории о Джеймсе Бонде, хотя первый случай все же не был полнометражным фильмом. В 2012 году королева Елизавета II вместе с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда снялась в ролике для лондонской Олимпиады.

В июле также стало известно, что роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит темнокожая актриса Лашана Линч.

