Супруга Башара Асада излечилась от рака

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Асма Асад, супруга сирийского президента Башара Асада, победила рак после года лечения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы президентского дворца.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — приводит издание сообщение пресс-службы.

У супруги сирийского лидера в августе 2018 года обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В начале 2019 года Асма Асад успешно перенесла операцию по ее удалению.

Напомним, недавно ученые рассказали, какое состояние организма предшествует раку.

