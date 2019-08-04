В Госдуме заявили о риске потерять работу для 15 млн россиян

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Таким образов Шеин прокомментировал исследование, об исчезновении 57 существующих ныне профессий к 2030 году. Депутат пояснил, что имеет в виду профессии, не требующие специального образования — к примеру, продавцов, охранников и водителей.

«Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — приводит его слова Ura.ru

Напомним, в июле эксперты назвали профессии, на которые в России самый низкий спрос.

