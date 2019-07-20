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Эксперты назвали профессии, на которые в России самый низкий спрос

21:36, 20.07.2019
Эксперты назвали профессии, на которые в России самый низкий спрос
Фото: pixabay.com

В России низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

Спрос составляет 1% и 1,4% соответственно. Несмотря на массовость профессий, можно говорить о том, что рабочие места в основном заполнены. Об этом сообщили во ВНИИ труда. Там также рассказали, что на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Профессии продавцов и охранников не относятся к дефицитным, несмотря на массовость, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России.

Общество
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