Эксперты назвали профессии, на которые в России самый низкий спрос

В России низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

Спрос составляет 1% и 1,4% соответственно. Несмотря на массовость профессий, можно говорить о том, что рабочие места в основном заполнены. Об этом сообщили во ВНИИ труда. Там также рассказали, что на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Профессии продавцов и охранников не относятся к дефицитным, несмотря на массовость, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России.