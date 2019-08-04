На матче «Рубина» против ЦСКА ожидается до 20 тысяч болельщиков

Фото: Олег Тихонов / "Реальное время"

На матче 4-го тура российского чемпионата по футболу между «Рубином» и ЦСКА ожидается до 20 тысяч болельщиков.

По сообщению пресс-службы казанского клуба, в кассах на данный момент остается всего лишь 2500 билетов. Всего стадион «Центральный» вмещает более 25 тысяч болельщиков.

В прошлом сезоне на матч «Рубина» против ЦСКА пришло 26 тысяч зрителей. Правда, матч проходил на «Казань Арене», которая на данный момент недоступна казанскому клубу.

Отметим, что билет на сегодняшний матч можно было купить начиная от 400 рублей. При этом онлайн-покупка позволяет сэкономить 20% от стоимости билета. Также имеются скидки для пенсионеров, школьников и студентов.

Игра пройдет сегодня в 19:00 на стадионе «Центральный».

После трех сыгранных туров РПЛ казанский «Рубин» набрал 7 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что для охраны порядка на матче «Рубин» — ЦСКА привлекли почти 1300 полицейских и росгвардейцев.